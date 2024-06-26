Омск-Информ
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·Происшествия

Его подозревают в издевательствах над жительницей Петербурга.
В ночь на вторник в реанимацию попала 33-летняя жительница Санкт-Петербурга. У нее диагностировали травмы головы, груди, конечностей, переломы носа и стенки орбиты. У женщины также были порезаны голова, грудь, конечности и т. д.
Как сообщает «Фонтанка», полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В преступлении подозревают бойца СВО из Омска, с которым пострадавшая петербурженка познакомилась два месяца назад. По версии следствия, мужчина запер новую подругу в квартире, где избил и порезал.
В Петербурге омич лежал в госпитале. Его ранило осколком.
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·Происшествия

Его подозревают в издевательствах над жительницей Петербурга.
В ночь на вторник в реанимацию попала 33-летняя жительница Санкт-Петербурга. У нее диагностировали травмы головы, груди, конечностей, переломы носа и стенки орбиты. У женщины также были порезаны голова, грудь, конечности и т. д.
Как сообщает «Фонтанка», полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В преступлении подозревают бойца СВО из Омска, с которым пострадавшая петербурженка познакомилась два месяца назад. По версии следствия, мужчина запер новую подругу в квартире, где избил и порезал.
В Петербурге омич лежал в госпитале. Его ранило осколком.
1053