Омск-Информ
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·Политика

Руководителем стал Михаил Тимошенко.
Вчера, 25 июня, в Москве назначили нового руководителя Омского землячества. Им стал председатель совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.
Омское землячество существует с февраля 1995 года. Оно занимается формированием позитивного облика региона, поддержкой приоритетных инвестиционных проектов омских предпринимателей и патриотическим воспитанием молодежи. Первым руководителем организации был Герой Социалистического Труда Сергей Манякин.
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·Политика

Руководителем стал Михаил Тимошенко.
Вчера, 25 июня, в Москве назначили нового руководителя Омского землячества. Им стал председатель совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.
Омское землячество существует с февраля 1995 года. Оно занимается формированием позитивного облика региона, поддержкой приоритетных инвестиционных проектов омских предпринимателей и патриотическим воспитанием молодежи. Первым руководителем организации был Герой Социалистического Труда Сергей Манякин.
1816