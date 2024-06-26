С карты города вскоре совсем исчезнет «Межрайбаза».

С карты города вскоре совсем исчезнет «Межрайбаза».

Сегодня, 26 июня, депутаты Омского городского совета приняли решение переименовать автобусную остановку «Межрайбаза», которая располагается на улице Мельничной в Старом Кировске. Организация с таким названием уже давно прекратила свою деятельность.

Теперь остановка в сторону центра города будет называться «Улица 1-я Казахстанская». В противоположном направлении – «Улица 2-я Казахстанская».

Отметим, что сегодня депутаты также обсудили переименовании улиц. Их назовут в честь героев СВО. Подробности читайте совсем скоро на нашем сайте.