По версии следствия, женщина похитила более 638 тыс. бюджетных рублей.

По версии следствия, женщина похитила более 638 тыс. бюджетных рублей.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об очередном мошенничестве при получении социальных выплат. Жительницу Таврического района обвиняют в 22 эпизодах преступления.

В 2020–2022 гг. жительница Омской области была представителем кредитных потребительских кооперативов. По версии следствия, она подыскивала женщин с сертификатами на материнский капитал и заключала с ними договоры целевого займа на покупку жилья в Таврическом районе. При этом стоимость домов мошенница завышала, чтобы обналичить маткапитал. Деньги она делила с матерями. Всего ей удалось похитить более 638 тыс. рублей.

Женщина вину не признает. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ее имущество стоимостью 1,9 млн рублей арестовали.

Дело рассмотрит Таврический районный суд.