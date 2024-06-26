Набор первоклассника будет содержать 46 предметов, необходимых для начала учебы в школе.

Набор первоклассника будет содержать 46 предметов, необходимых для начала учебы в школе.

За счет бюджета Омской области будет закуплено 24,5 тыс. наборов первоклассников. Их будут вручать в предстоящий День знаний. Подрядчика, который изготовит и поставит партию брендированных рюкзаков, определят 5 июля.

Для будущих первоклассников сделают 8 тыс. синих, 8 тыс. голубых и 8,5 тыс. серых рюкзаков с символикой России, Омской области и города Омска. Внутри будут лежать 46 предметов, включая тетради, обложки, карандаши, ручки, фломастеры, папка-конверт, точилка, ластик, клей, ножницы, линейка, краски, кисть, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, картон, дневник и пенал.

Региональной казне закупка обойдется в 121 млн рублей, но цена может быть снижена в ходе торгов.