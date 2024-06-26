Животное забежало на территорию одного из личных подсобных хозяйств.

Животное забежало на территорию одного из личных подсобных хозяйств.

В Омской области выявили еще один очаг бешенства. Как сообщает Россельхознадзор, в деревне Малахово Омского района поймали зараженную лису.

– В связи с заболеванием животного указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории будет введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, – отметили в ведомстве.

На территории личного подсобного хозяйства, куда забежала лиса, провели дезинфекцию и начали вакцинацию. Всех животных осмотрели, признаков бешенства не обнаружили. Наблюдение за ними продолжат.

Отметим, что это уже 16-й очаг бешенства в Омской области в этом году. В прошлом году их было всего 30.