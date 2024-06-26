Травму он получил во время спортивного мероприятия.

Травму он получил во время спортивного мероприятия.

Инцидент произошел 3 мая прошлого года в детском саду № 341. В заведении организовали «Семейные олимпийские игры», где состязались как воспитанники, так и их родители. В соревнованиях по армреслингу один из родителей сломал плечевую кость своему сопернику. Эксперты оценили травму как тяжелую.

Пострадавший обратился в Кировский райсуд, чтобы взыскать с департамента образования, департамента имущественных отношений, детского сада и своего соперника компенсацию морального вреда и утраченного в связи с травмой заработка. В требованиях мужчине отказали, но он обжаловал это решение в Омском областном суде.

На этот раз суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию в размере 20 тыс. рублей. Выплатить ее обязали соперника, который приложил слишком большие усилия к победе, в результате чего и сломал кость.