Число замеченных в употреблении запрещенных веществ несовершеннолетних сократилось в три раза.

Число замеченных в употреблении запрещенных веществ несовершеннолетних сократилось в три раза.

Наркотики все меньше интересуют омскую молодежь, констатируют специалисты. Как сообщил главный омский врач-токсиколог Александр Сабаев, за последний год число госпитализированных с отравлением наркотическими веществами в областной токсикоцентр снизилось на треть, а несовершеннолетних, замеченных в употреблении запрещенных веществ, стало в три раза меньше.

– К нам в отделение все реже поступают пациенты в возрасте от 15–19 лет, – говорит Сабаев. – Девушек, к счастью, употребляющих запрещенные вещества, не так много – в 10 раз меньше, чем мужчин. Но здесь, напротив, в группе риска именно подростки в возрасте до 18 лет. Отмечу, что и несовершеннолетние в тяжелом состоянии, если мы говорим об отравлениях наркотиками или алкоголем, стали поступать в токсикоцентр значительно реже.

По словам заведующего отделением острых отравлений БСМП № 1, наибольшую опасность для человека представляют синтетические наркотики: они гораздо сильнее и вызывают зависимость уже после первого употребления. Особенно опасны галлюциногены: они быстро поражают головной мозг, нервную систему. Человек становится непредсказуемым, впадает в депрессию или становится буйным, страдает от параноидального бреда.

– После того как у больного сформировалась физическая зависимость от ПАВ, прекратить прием наркотиков самостоятельно он не сможет. Важно убедить наркозависимых обратиться за помощью к специалистам, чтобы не доводить до необратимых изменений в организме, –подчеркнул Александр Сабаев.

Отметим, что сегодня, 26 июня, отмечается Мeждунapoдный дeнь бopьбы co злoупoтpeблeниeм нapкoтичecкими cpeдcтвaми и иx нeзaкoнным oбopoтoм. Цель этого праздника – построить общество, свободное от наркомании. Как видно на примере омской молодежи, наркотики перестают быть привлекательными.