Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

14-летняя Аня Борисовская поборется за место в финале.

 Вечером 25 июня на телеканале «Пятница» в очередном выпуске  «Кондитер. Дети» покажут 14-летнюю Аню Борисовскую из Омска. Подросток намерена бороться за место в финале.

Отмечается, что Аня уже была в этом шоу 2 года назад, но не смогла пройти в суперфинал. На этот раз Аня планирует поразить известного кондитера Рената Агзамова бисквитным тортом с малиновой начинкой и фисташковым муссом. Если членам жюри торт понравится, школьница сразу пройдет в финальное испытание, где ей предстоит удивить своим десертом звездного гостя. А лучший юный кондитер поборется в суперфинале за миллион рублей.

·Общество

14-летняя Аня Борисовская поборется за место в финале.

 Вечером 25 июня на телеканале «Пятница» в очередном выпуске  «Кондитер. Дети» покажут 14-летнюю Аню Борисовскую из Омска. Подросток намерена бороться за место в финале.

Отмечается, что Аня уже была в этом шоу 2 года назад, но не смогла пройти в суперфинал. На этот раз Аня планирует поразить известного кондитера Рената Агзамова бисквитным тортом с малиновой начинкой и фисташковым муссом. Если членам жюри торт понравится, школьница сразу пройдет в финальное испытание, где ей предстоит удивить своим десертом звездного гостя. А лучший юный кондитер поборется в суперфинале за миллион рублей.