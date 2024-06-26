Днем столбик термометра не должен опуститься ниже отметки в +25 °. Но ожидается небольшой дождь.

Днем столбик термометра не должен опуститься ниже отметки в +25 °. Но ожидается небольшой дождь.

По прогнозам погоды, среда, 26 июня, в Омске выдастся пасмурной и дождливой. При этом в городе по-прежнему будет тепло. Сервис «Яндекс.Погода» сообщает о +26 ° днем и +25 ° вечером. Ощущаться эта температура может на пару градусов прохладнее – возможно, как раз из-за дождя. Тепло будет даже ночью (+20...+23 °).

Небольшие дожди ожидаются и по области, кое-где с грозами. Но даже осадки не повлияют на то, что днем в регионе будет жарко (+24...+29 °). В некоторых районах могут быть сильные порывы ветра до 18 м/с.

Атмосферное давление будет расти.