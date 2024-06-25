Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь псу пытаются оказать помощь ветеринары.
Вчера омичка привезла в муниципальный приют для животных собаку с металлом в лапе. Псу провели рентген, и оказалось, что в него стреляли.
– Ранее в беднягу стреляли, и пуля осталась в ней, а что касаемо шурупа, собаке кто-то сделал операцию по восстановлению лапки – остеосинтез, – сообщили в приюте.
Сотрудники приюта попросили помощи у горожан для дальнейшего лечения пса. Отметим, что средства из бюджета на это не выделяют.
·Происшествия

Теперь псу пытаются оказать помощь ветеринары.
Вчера омичка привезла в муниципальный приют для животных собаку с металлом в лапе. Псу провели рентген, и оказалось, что в него стреляли.
– Ранее в беднягу стреляли, и пуля осталась в ней, а что касаемо шурупа, собаке кто-то сделал операцию по восстановлению лапки – остеосинтез, – сообщили в приюте.
Сотрудники приюта попросили помощи у горожан для дальнейшего лечения пса. Отметим, что средства из бюджета на это не выделяют.