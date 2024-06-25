Он занимал деньги в банках и у знакомых, надеясь на легкую прибыль.

Он занимал деньги в банках и у знакомых, надеясь на легкую прибыль.

В Омской области возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в полиции, 62-летний житель Калачинского района отдал аферистам 2,2 млн рублей.

Около месяца назад мужчина нашел в интернете объявление о быстром пассивном заработке с помощью инвестиций на фондовой бирже. Пенсионер откликнулся на него и начал общаться с мошенниками. Сначала он инвестировал все сбережения, потом набрал кредитов, а когда исчерпал кредитный потенциал, стал занимать деньги у родственников и знакомых. Аферисты по телефону и видеосвязи подсказывали, где можно раздобыть еще денег.

Одна из родственниц, у которой пенсионер пытался одолжить 650 тыс. рублей, насторожилась и убедила мужчину прекратить переводить деньги мошенникам. Тогда пожилой человек обратился в полицию.