Омич отправился тратить украденное, а еще 100 тыс. рублей отдал случайному прохожему.

Омич отправился тратить украденное, а еще 100 тыс. рублей отдал случайному прохожему.

Креативное преступление случилось в Омске. В марте в полицию обращалась предпринимательница, заметившая дерзкое исчезновение сейфа с 1,342 млн рублей внутри.

Похитителем оказался грузчик фирмы, проработавший в ней два года. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в банном комплексе на улице Харьковской, после чего по решению суда заключен под стражу.

Впоследствии выяснилось, что омич решился на аферу из-за ссоры с возлюбленной. Употребив с приятелем алкоголь, он проник в организацию и забрал сейф. А затем отправился кутить на награбленное: покупал одежду, обувь, часы, украшения, технику, алкогольные напитки. Тратился омич и на развлечения. Еще 100 тысяч рублей, как стало известно полицейским, даже отдал случайному прохожему.

Сам сейф выбросил недалеко от места преступления. Металлический ящик позже обнаружили полицейские и изъяли с него следы пальцев рук, которые помогли установить личность похитителя и подтвердить его причастность к краже. Похитителя выдали и записи с камер видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело. Омич полностью признал свою вину. Остаток похищенных денежных средств, 181 150 рублей, изъята сотрудниками полиции. За кражу омичу светит до 10 лет тюрьмы.