Омск-Информ
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·Происшествия

Омич отправился тратить украденное, а еще 100 тыс. рублей отдал случайному прохожему.

Креативное преступление случилось в Омске. В марте в полицию обращалась предпринимательница, заметившая дерзкое исчезновение сейфа с 1,342 млн рублей внутри.

Похитителем оказался грузчик фирмы, проработавший в ней два года. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в банном комплексе на улице Харьковской, после чего по решению суда заключен под стражу.

Впоследствии выяснилось, что омич решился на аферу из-за ссоры с возлюбленной. Употребив с приятелем алкоголь, он проник в организацию и забрал сейф. А затем отправился кутить на награбленное: покупал одежду, обувь, часы, украшения, технику, алкогольные напитки. Тратился омич и на развлечения. Еще 100 тысяч рублей, как стало известно полицейским, даже отдал случайному прохожему.

Сам сейф выбросил недалеко от места преступления. Металлический ящик позже обнаружили полицейские и изъяли с него следы пальцев рук, которые помогли установить личность похитителя и подтвердить его причастность к краже. Похитителя выдали и записи с камер видеонаблюдения.  Следователи возбудили уголовное дело.  Омич полностью признал свою вину. Остаток похищенных денежных средств, 181 150 рублей, изъята сотрудниками полиции. За кражу омичу светит до 10 лет тюрьмы.

·Происшествия

Омич отправился тратить украденное, а еще 100 тыс. рублей отдал случайному прохожему.

Креативное преступление случилось в Омске. В марте в полицию обращалась предпринимательница, заметившая дерзкое исчезновение сейфа с 1,342 млн рублей внутри.

Похитителем оказался грузчик фирмы, проработавший в ней два года. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в банном комплексе на улице Харьковской, после чего по решению суда заключен под стражу.

Впоследствии выяснилось, что омич решился на аферу из-за ссоры с возлюбленной. Употребив с приятелем алкоголь, он проник в организацию и забрал сейф. А затем отправился кутить на награбленное: покупал одежду, обувь, часы, украшения, технику, алкогольные напитки. Тратился омич и на развлечения. Еще 100 тысяч рублей, как стало известно полицейским, даже отдал случайному прохожему.

Сам сейф выбросил недалеко от места преступления. Металлический ящик позже обнаружили полицейские и изъяли с него следы пальцев рук, которые помогли установить личность похитителя и подтвердить его причастность к краже. Похитителя выдали и записи с камер видеонаблюдения.  Следователи возбудили уголовное дело.  Омич полностью признал свою вину. Остаток похищенных денежных средств, 181 150 рублей, изъята сотрудниками полиции. За кражу омичу светит до 10 лет тюрьмы.