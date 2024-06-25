Женщина не согласилась платить за ребенка дошкольного возраста, и водитель попросил ее на выход.

Женщина не согласилась платить за ребенка дошкольного возраста, и водитель попросил ее на выход.

Накануне вечером в паблике «Инцидент Омск» появился пост об инциденте, произошедшем маршрутке № 550. Около 18:45 на остановке «21-я Амурская» в микроавтобус зашла женщина с двумя детьми, младшему из которых, по словам автора поста, не было и двух лет.

– Водитель потребовал заплатить за этого ребенка, на что получил отказ. Водителю это не понравилось, и со словами «Я в ваш карман не лезу, и вы в мой не лезьте» высадил женщину с детьми, – сообщает автор поста.

Отметим, что подобные инциденты нередко возникают в общественном транспорте.