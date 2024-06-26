Активному члену Омского отделения Союза журналистов России, первому директору ООО «Омские СМИ» исполнилось 80 лет.

Активному члену Омского отделения Союза журналистов России, первому директору ООО «Омские СМИ» исполнилось 80 лет.

Сегодня круглую дату отмечает ветеран омской журналистики, первый директор редакции РИА «Омск-информ» Нина Ивановна Косорукова. Ей можно не скрывать дату своего рождения – 26 июня 1944 года. Всю жизнь она держится в такой великолепной форме, что может служить примером для подражания!

Ее биография вдохновляет. Проработав в заводской многотиражке много лет, в том числе в качестве редактора, в 50 лет она решилась на резкий поворот в жизни. Следующим продолжительным этапом в карьере стала должность ответственного секретаря в областном издании «Омская правда». В это время в старейшей газете региона происходила «техническая революция» – переход с ручного на компьютерный набор и верстку. Этому нигде не учили, и новому ответсеку пришлось самостоятельно осваивать и технику, и новые технологии, полностью перестраивать работу секретариата, а также принципы взаимодействия с типографией.

Никуда не делась и выработанная еще на заводе привычка заниматься общественной деятельностью. Нина Ивановна стояла у истоков проекта «Школа молодого журналиста» – сначала при фонде «Пресса», потом при Омском отделении Союза журналистов России. Немало она сделала и для профессионального сообщества. Имеет почетный знак СЖР «За заслуги». А в 2018 году Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина вручил Нине Косоруковой памятную медаль за ее работу.

В 2006 году в Омске появился первый новостной сайт – РИА «Омск-информ». Нина Ивановна, которая по жизни часто бывала первопроходцем, стала первым директором издания нового типа. Она по сей день не теряет связи с редакцией и продолжает оставаться своеобразным ее «талисманом», являясь примером стойкости и активного долголетия.

Редакция РИА «Омск-информ» поздравляет Нину Ивановну Косорукову с юбилеем! Желает здоровья, еще многих активных лет жизни, хорошего настроения и гармонии в душе!