Активному члену Омского отделения Союза журналистов России, первому директору ООО «Омские СМИ» исполнилось 80 лет.
Сегодня круглую дату отмечает ветеран омской журналистики, первый директор редакции РИА «Омск-информ» Нина Ивановна Косорукова. Ей можно не скрывать дату своего рождения – 26 июня 1944 года. Всю жизнь она держится в такой великолепной форме, что может служить примером для подражания!
Ее биография вдохновляет. Проработав в заводской многотиражке много лет, в том числе в качестве редактора, в 50 лет она решилась на резкий поворот в жизни. Следующим продолжительным этапом в карьере стала должность ответственного секретаря в областном издании «Омская правда». В это время в старейшей газете региона происходила «техническая революция» – переход с ручного на компьютерный набор и верстку. Этому нигде не учили, и новому ответсеку пришлось самостоятельно осваивать и технику, и новые технологии, полностью перестраивать работу секретариата, а также принципы взаимодействия с типографией.
Никуда не делась и выработанная еще на заводе привычка заниматься общественной деятельностью. Нина Ивановна стояла у истоков проекта «Школа молодого журналиста» – сначала при фонде «Пресса», потом при Омском отделении Союза журналистов России. Немало она сделала и для профессионального сообщества. Имеет почетный знак СЖР «За заслуги». А в 2018 году Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина вручил Нине Косоруковой памятную медаль за ее работу.
В 2006 году в Омске появился первый новостной сайт – РИА «Омск-информ». Нина Ивановна, которая по жизни часто бывала первопроходцем, стала первым директором издания нового типа. Она по сей день не теряет связи с редакцией и продолжает оставаться своеобразным ее «талисманом», являясь примером стойкости и активного долголетия.
Редакция РИА «Омск-информ» поздравляет Нину Ивановну Косорукову с юбилеем! Желает здоровья, еще многих активных лет жизни, хорошего настроения и гармонии в душе!