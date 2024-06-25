Однако погода все равно останется дождливой.

Однако погода все равно останется дождливой.

По данным Обь-Иртышского УГМС, эта неделя в Омской области будет жаркой. Завтра в регионе ожидается +24...+29 градусов. Послезавтра будет +30...+35 °, местами +25 °, а к пятнице синоптики обещают +32...+37 градусов.

Ночная температура будет держаться в рамках +13...+21 °. В ночь на четверг местами возможны туманы.

При этом дожди и грозы сохранятся в регионе до конца недели. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.