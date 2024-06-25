Омск-Информ
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·Происшествия

Он сел на мопед пьяным, не имея шлема и водительских прав.
Вчера около 20:00 в селе Оглухино Крутинского района случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 17-летний водитель мопеда не справился с управлением и опрокинулся.
По предварительным данным, подросток был пьян, не надел шлем и не имеет водительских прав. Парень попал в больницу: в аварии он сломал себе руки и ребра.
Полицейские составили на подростка два протокола. Проверка продолжается.
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·Происшествия

Он сел на мопед пьяным, не имея шлема и водительских прав.
Вчера около 20:00 в селе Оглухино Крутинского района случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 17-летний водитель мопеда не справился с управлением и опрокинулся.
По предварительным данным, подросток был пьян, не надел шлем и не имеет водительских прав. Парень попал в больницу: в аварии он сломал себе руки и ребра.
Полицейские составили на подростка два протокола. Проверка продолжается.
1234