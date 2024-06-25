Ребенок погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело.

Ребенок погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело.

Днем 24 июня в Большереченском районе Омской области в результате несчастного случая погиб 14-летний мальчик. Это произошло в лесу в 8 км от дороги к деревне Шипицыно.

Как сообщает Следственный комитет, ребенок вместе со старшим братом и взрослым жителем села собирал валежник. Сильный порыв ветра свалил дерево, и оно упало на подростка. Мальчик получил смертельную травму головы и скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве отметили, что родители мальчика воспитывают 9 детей и характеризуются положительно. Однако условия воспитания в семье теперь проверят.