Его свободу только ограничили, благодаря состоянию аффекта.

Его свободу только ограничили, благодаря состоянию аффекта.

Кировский райсуд Омска приговорил 69-летнего местного жителя к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы за убийство и взыскал с него 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Омский областной суд рассмотрел апелляцию и согласился с этим решением, так как во время преступления омич был в состоянии аффекта.

Как сообщили в пресс-службе суда, в октябре 2023 года во дворе своего дома омич напал с топором на зятя, который вел себя аморально и постоянно угрожал родственникам. Травмы от топора, в том числе травмы головы, оказались смертельными.

Приговор вступил в законную силу.