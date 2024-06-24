Страшное пламя ликвидировали за 5 часов. На тушении работали 130 спасателей.

Страшное пламя ликвидировали за 5 часов. На тушении работали 130 спасателей.

Сегодня, в 14:55 часов по местному времени, появились первые сообщения о пожаре на территории НИИ «Платан» в наукограде Фрязино Московской области. Сейчас объект находится в частной собственности. Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Специализируется на теоретических и практических исследованиях. Густой черный дым повалил из окон на пятом этаже здания, но быстро перекинулся до восьмого этажа. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

По информации Mash, предварительно известно о гибели 9 человек. Двое выпали с 6 и 7 этажей, еще семеро — задохнулись угарным газом или сгорели.

Возгорание ликвидировали в 19:45 часов по московскому времени на площади в 5 000 квадратных метров. Пламя тушили 130 человек и 50 человек техники. По предварительным данным, двое спасателей отравились угарным газом.