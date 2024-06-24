65 животных-компаньонов из Омской области отправились в путешествия с хозяевами с начала года.

65 животных-компаньонов из Омской области отправились в путешествия с хозяевами с начала года.

Управление Россельхознадзора по Омской области назвало зарубежные страны, в которые жители региона отправляются со своими питомцами. С начала года ведомство зарегистрировало 65 животных-компаньонов, которые путешествовали с хозяевами.

– Популярными направлениями для путешествий с питомцами у омичей стали такие страны, как Германия, Турция, Чехия, Польша, Италия, Египет, Грузия, Сербия, Испания, Вьетнам, Таиланд, Израиль, Болгария, США, Австрия, Великобритания, Абхазия, Китай, Мексика, Кипр, Венгрия, ОАЭ и Франция, – отметили в Россельхознадзоре.

Жителям региона напомнили о необходимости оформления ветеринарных документов для выезда. В этом поможет информационная система eCert.