Омск-Информ
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·Общество

Опасное вещество было обнаружено на территории Центрального округа города.

В ночь с 23 на 24 июня в Центральном округе Омска произошел выброс сероводорода, сообщили в региональном Минприроды. Измерения проводились специалистами Обь-Иртышского УГМС в период с 00:00 до 08:00.

По информации ведомства, превышение вредных паров составило 1,06 ПДК. В связи с этим объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий.  

·Общество

Опасное вещество было обнаружено на территории Центрального округа города.

В ночь с 23 на 24 июня в Центральном округе Омска произошел выброс сероводорода, сообщили в региональном Минприроды. Измерения проводились специалистами Обь-Иртышского УГМС в период с 00:00 до 08:00.

По информации ведомства, превышение вредных паров составило 1,06 ПДК. В связи с этим объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий.  