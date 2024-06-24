Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Совокупный бюджет на эти цели превысит 2 миллиарда рублей.

В июне этого года единственным обладателем всех доступных подрядов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения стал «Омскавтодор». Дорожные мероприятия планируется осуществлять на территории 25 районов области, общая сумма контрактов составит 2,18 млрд рублей.

По данным портала «СуперОмск», в 2022 году наблюдалась подобная ситуация: «Омскавтодору» досталось пять подрядов на оказание таких же услуг. При этом в тот период предприятию досталась более значительная сумма за выполнение таких работ – в совокупности бюджет составлял 4,39 млрд рублей.

·Авто

Совокупный бюджет на эти цели превысит 2 миллиарда рублей.

В июне этого года единственным обладателем всех доступных подрядов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения стал «Омскавтодор». Дорожные мероприятия планируется осуществлять на территории 25 районов области, общая сумма контрактов составит 2,18 млрд рублей.

По данным портала «СуперОмск», в 2022 году наблюдалась подобная ситуация: «Омскавтодору» досталось пять подрядов на оказание таких же услуг. При этом в тот период предприятию досталась более значительная сумма за выполнение таких работ – в совокупности бюджет составлял 4,39 млрд рублей.