Судя по данным открытых источников, горожане точно не замерзнут. Но и без дождей не обойдется.

Судя по данным открытых источников, горожане точно не замерзнут. Но и без дождей не обойдется.

Как свидетельствуют открытые интернет-источники, сегодня омичей ожидает жаркая погода: днем воздух прогреется до +29. Однако, по данным сервиса Яндекс.Погода, и утром, и днем, и вечером ожидается небольшой дождь. Ночью будет малооблачно.

Жаркая и дождливая погода прогнозируется во вторник и по области. Днем ожидается до +31 и кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. В разных районах не исключены ветры разных направлений – юго-восточного, южного, юго-западного, с порывами от 12 до м/с, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Атмосферное давление не изменится.