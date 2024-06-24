Омск-Информ
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·Авто

Автомобиль 1971 года успел «пробежать» 50 тысяч километров. Сегодня он используется для эффектных фотосессий.

На популярном сайте Drom.ru появилось объявление жителя Омска, который продает раритетный автомобиль ГАЗ-69. За темно-зеленый кабриолет 1971 года выпуска продавец запросил 1 млн рублей. Он позиционирует машину как автомобиль для эффектных фотосессий.

– Эффектный внешний вид станет магнитом для внимания прохожих, потенциальных клиентов вашего автобизнеса. Подойдет для выездных фотосессий, свадебных кортежей, для всего, где нужна машина с изюминкой, богатой автомобильной историей и запоминающимся внешним видом, – отмечается в объявлении.

Автомобиль имеет пробег 50 тыс. километров, «в комплекте» с ним идет запасной мотор с новым диском сцепления.

·Авто

Автомобиль 1971 года успел «пробежать» 50 тысяч километров. Сегодня он используется для эффектных фотосессий.

На популярном сайте Drom.ru появилось объявление жителя Омска, который продает раритетный автомобиль ГАЗ-69. За темно-зеленый кабриолет 1971 года выпуска продавец запросил 1 млн рублей. Он позиционирует машину как автомобиль для эффектных фотосессий.

– Эффектный внешний вид станет магнитом для внимания прохожих, потенциальных клиентов вашего автобизнеса. Подойдет для выездных фотосессий, свадебных кортежей, для всего, где нужна машина с изюминкой, богатой автомобильной историей и запоминающимся внешним видом, – отмечается в объявлении.

Автомобиль имеет пробег 50 тыс. километров, «в комплекте» с ним идет запасной мотор с новым диском сцепления.