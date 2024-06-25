Конкурс «Лидеры строительной отрасли» проводится уже в четвертый раз. В этом году его финал пройдет в августе в Волгограде.

Конкурс «Лидеры строительной отрасли» проводится уже в четвертый раз. В этом году его финал пройдет в августе в Волгограде.

Продолжается открытый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют сотрудники строительной отрасли, имеющие опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих должностях различного уровня. Конкурс поможет сфере находить перспективных управленцев, а им самим – получать новые знания, навыки и практический опыт.

Результатом становится формирование управленческого резерва для сферы строительства и создание экспертных рабочих групп устойчивого развития отрасли.

В этом году у конкурса солидное представительство: участвуют 18 438 человек из 73 регионов страны. А в очных финальных этапах примут участие граждане более чем из 10 зарубежных стран: Китая, Мьянмы, Ирана, ЮАР, Турции, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов и других.

В полуфинал «Лидеров строительной отрасли» из 18 с лишним тысяч россиян вышли лишь 300 человек. В их числе – омич директор омского ООО «Проект Строй» Сергей Плиско.

Очный финал по традиции пройдет в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа. В этом году он состоится в Волгограде, на стадионе «Волгоград-Арена».