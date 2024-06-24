Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Владимира Сараева сменила Татьяна Супрядкина.
В минувшую пятницу, 21 июня, на омском ПАО «ОНХП» состоялось заседание совета директоров, на котором выбрали нового председателя. Присутствующие единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Супрядкиной.
Ранее председателем совета директоров предприятия был Владимир Сараев. Секретарем совета директоров работала Светлана Алексеева. Она свой пост сохранила.
Инжиниринговая компания ПАО «ОНХП» существует с 1953 года – с основания омского филиала Государственного института по проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод». В 1991 году филиал проектного института был преобразован в ОАО «Омскнефтехимпроект». С августа 2001 года по сентябрь 2012 года генеральным директором компании был Игорь Зуга. В июне 2016 года он вернулся на этот пост.
·Экономика/Бизнес

Владимира Сараева сменила Татьяна Супрядкина.
В минувшую пятницу, 21 июня, на омском ПАО «ОНХП» состоялось заседание совета директоров, на котором выбрали нового председателя. Присутствующие единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Супрядкиной.
Ранее председателем совета директоров предприятия был Владимир Сараев. Секретарем совета директоров работала Светлана Алексеева. Она свой пост сохранила.
Инжиниринговая компания ПАО «ОНХП» существует с 1953 года – с основания омского филиала Государственного института по проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод». В 1991 году филиал проектного института был преобразован в ОАО «Омскнефтехимпроект». С августа 2001 года по сентябрь 2012 года генеральным директором компании был Игорь Зуга. В июне 2016 года он вернулся на этот пост.