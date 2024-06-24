Конфликт, переросший в жестокое избиение женщины, случился на почве ревности.

Конфликт, переросший в жестокое избиение женщины, случился на почве ревности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 28-летней жительницы Омска. В совершении преступления подозревается ее бывший сожитель. Фигуранту 27 лет, и он имеет богатый криминальный опыт: неоднократно судим за грабежи и кражи, в августе прошлого года освободился из тюрьмы.

Вечером 15 июня бывшие сожители встретились в квартире на улице Индустриальной в Октябрьском округе Омска. Произошла ссора на фоне ревности, уголовник принялся избивать девушку, а когда та выбежала на балкон позвать на помощь, сбросил ее с третьего этажа.

– В настоящее время потерпевшая проходит стационарное лечение. По инициативе следствия обвиняемому, в отношении которого в настоящее время судом рассматривается уголовное дело об угрозах убийством в отношении потерпевшей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР по Омской области.

Представители следствия, помимо установления всех обстоятельств преступления, намерены дать оценку действиям профилактических служб.