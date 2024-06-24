Работы начались на перекрестке бульвара и улицы 70 лет Октября, который собираются открыть через неделю.

Работы начались на перекрестке бульвара и улицы 70 лет Октября, который собираются открыть через неделю.

Подрядчик ООО «СтройТраст» приступил к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на пересечении бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября. Как рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест, к утру понедельника горячую смесь уложили уже на площади в 1680 кв. м.

– Также в районе перекрестка продолжается установка гранитного бордюрного камня – смонтировано уже более 240 метров – и формирование канализированного правоповоротного съезда, – рассказал Сергей Шелест.

Продолжаются работы и на линейных участках бульвара Архитекторов. Там строители прокладывают новую ливневую канализацию и уплотняют основание дороги: слои из песка и щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

Как сообщалось ранее, перекресток Архитекторов – 70 лет Октября – Степанца планируется открыть к 1 июля. Мэр отметил, что проезд автомобилей будет осуществляться по двум полосам.

Напомним, реконструкция бульвара обойдется бюджету в 1,8 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется к концу года.