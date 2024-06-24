Омск-Информ
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·Спорт

Ранее сообщалось, что омский клуб может предложить за своего воспитанника 35 млн рублей.

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Спартака» Матвея Заседы, рассказал о перспективах обмена форварда в «Авангард». Заседа является воспитанником омского хоккея. Ранее сообщалось, что «ястребы» готовы предложить за него денежную компенсацию в размере 35 млн рублей.

– Договоренностей о том, что Матвей будет обменян в «Авангард», нет никаких. Как таковых переговоров тоже не было, – заявил Бабаев.

Заседе 25 лет. В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.

·Спорт

Ранее сообщалось, что омский клуб может предложить за своего воспитанника 35 млн рублей.

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Спартака» Матвея Заседы, рассказал о перспективах обмена форварда в «Авангард». Заседа является воспитанником омского хоккея. Ранее сообщалось, что «ястребы» готовы предложить за него денежную компенсацию в размере 35 млн рублей.

– Договоренностей о том, что Матвей будет обменян в «Авангард», нет никаких. Как таковых переговоров тоже не было, – заявил Бабаев.

Заседе 25 лет. В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.