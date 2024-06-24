Омск-Информ
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·Образование

Они подготовят три тома для детей плюс методическое пособие для учителей.
В Омске приступили к разработке нового учебника по истории региона для 5–7 классов. Оно будет состоять из трех томов.
– Кроме того, к учебнику будет выпущено и методическое пособие по истории Омской области для учителей. Уверен, знать историю родного региона необходимо, и новый учебник будет в этом помогать нашим детям. Сейчас, когда западные противники России пытаются осквернить, переписать историю нашей великой страны, это особенно важно, – отметил в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в омские школы поступили новые учебники по истории России, в которых имеется раздел о СВО.
·Образование

Они подготовят три тома для детей плюс методическое пособие для учителей.
В Омске приступили к разработке нового учебника по истории региона для 5–7 классов. Оно будет состоять из трех томов.
– Кроме того, к учебнику будет выпущено и методическое пособие по истории Омской области для учителей. Уверен, знать историю родного региона необходимо, и новый учебник будет в этом помогать нашим детям. Сейчас, когда западные противники России пытаются осквернить, переписать историю нашей великой страны, это особенно важно, – отметил в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в омские школы поступили новые учебники по истории России, в которых имеется раздел о СВО.