Дорожно-транспортные происшествия случились в разных районах с разницей в несколько часов.

Дорожно-транспортные происшествия случились в разных районах с разницей в несколько часов.

Вчера на дорогах Омской области перевернулись два автомобиля. Как сообщили в полиции, в обоих ДТП есть погибшие.

Первая авария произошла около 15:00 в Муромцевском районе на 261 км трассы Омск – Муромцево – Седельниково. По предварительным данным, 29-летняя женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела в правый кювет. Машина опрокинулась, и женщина-водитель получила травмы, от которых скончалась на месте.

Еще одна авария произошла около 20:25 в Омском районе на подъезде к санаторию «Коммунальник». По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 также не справился с управлением, угодил в кювет и опрокинулся. В аварии погиб 38-летний пассажир.

В полиции отметили, что водитель ВАЗа был пьян. На него составили протокол.