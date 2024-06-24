Масштабный капитальный ремонт образовательных учреждений власти намерены провести за два года.

Масштабный капитальный ремонт образовательных учреждений власти намерены провести за два года.

В Омске и районах области ведется масштабный капитальный ремонт школ. За два года планируется привести в порядок 24 образовательных учреждения. Некоторые школы отремонтируют уже в текущем году.

Как сообщил министр образования региона Иван Кротт, сейчас ведется передача подрядчику школы № 71 в Омске, на остальных объектах работы уже вовсю идут. К 1 сентября приведут в порядок Богословскую школу Омского района, Новопокровскую школу Горьковского района, Любинскую школу № 1, Колосовскую школу и Муромцевскую школу № 1. Двухлетний ремонт коснется следующих учреждений: Кадетская казачья школа, Троицкая школа, Называевская школа № 1, Солнцевская школа, Тевризская школа № 2, городские школы № 91, 129, 18, 133, 14, 21, 107, 29, 11, 79, 118, 56, 82 и 71.

– Во всех зданиях обновят кровлю, фасад, окна и двери, отремонтируют входную группу, укрепят фундамент, цоколь, заменят перекрытия и полы, системы отопления, установят новую вентиляцию, а также сети водоснабжения и канализации, проведут внутреннюю отделку всех учебных помещений, залов и пищеблока. Фактически это будут новые школы, – заявили в министерстве образования Омской области.

Учеников школ, закрытых на двухлетний ремонт, временно перевели в другие образовательные учреждения.