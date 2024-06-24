Омск-Информ
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·Общество

Непогода ожидает горожан в ближайшие два дня.
Синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня и завтра в Омске ожидаются дождь, гроза и град. 
– При грозе усиление ветра порывами 17–22 м/с, – сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.
Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС дожди и грозы в Омской области сохранятся как минимум до четверга.
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·Общество

Непогода ожидает горожан в ближайшие два дня.
Синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня и завтра в Омске ожидаются дождь, гроза и град. 
– При грозе усиление ветра порывами 17–22 м/с, – сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.
Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС дожди и грозы в Омской области сохранятся как минимум до четверга.
1163