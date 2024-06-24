Омск-Информ
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·Происшествия

Он успел обмануть только одного пенсионера.
Оконешниковский райсуд Омской области вынес приговор 21-летнему курьеру мошенников. В качестве наказания жителю Калачинска назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Его также обязали вернуть пострадавшему жителю Оконешниково 165 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, парень входил в преступную группу, которая обманывала омичей, сообщая им о попавших в беду родственниках, для спасения которых нужны деньги. Молодой житель Калачинска забирал сбережения жертв и переводил их на счета других преступников за небольшой процент.
Отметим, что молодой человек вину признал в полном объеме и частично возместил ущерб.
·Происшествия

Он успел обмануть только одного пенсионера.
Оконешниковский райсуд Омской области вынес приговор 21-летнему курьеру мошенников. В качестве наказания жителю Калачинска назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Его также обязали вернуть пострадавшему жителю Оконешниково 165 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, парень входил в преступную группу, которая обманывала омичей, сообщая им о попавших в беду родственниках, для спасения которых нужны деньги. Молодой житель Калачинска забирал сбережения жертв и переводил их на счета других преступников за небольшой процент.
Отметим, что молодой человек вину признал в полном объеме и частично возместил ущерб.