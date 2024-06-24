В рамках ремонта этой магистрали устраняли колейность по центру дороги. Состояние крайних полос тоже вызывает вопросы.
Жительница Омска Евгения Привалова пожаловалась на состояние дороги по улице Красный Путь, где весной проходили ремонтные работы. Женщина указала на неудовлетворительное состояние крайних полос дороги.
– Ремонт производился только центральных полос, а крайние полосы остались без ремонта. Но есть участок, который тоже требует ремонта дорожного полотна. Этот участок находится в 145 метрах до остановки «Дворец творчества» по направлению в сторону центра. Ямы постоянно объезжают и автомобили, и общественный транспорт, что может привести к аварии, – написала Привалова в чате «Фадина общается. 2.0».
В администрации города обследовали указанный жительницей участок и заявили, что он находится в нормативном состоянии.
– По улице Красный Путь выполняли восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (основной акцент на устранение колейности). Крайние полосы находятся в нормативном состоянии, – отметили в мэрии.
Жительницу этот ответ не устроил. Омичка намерена добиваться ремонта дороги.