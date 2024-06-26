Кроссовер предлагается в трех комплектациях, а также в пяти цветах кузова.

Кроссовер предлагается в трех комплектациях, а также в пяти цветах кузова.

Новый кроссовер EXEED LX уже готов покорять Омск! Модель предлагается в трех комплектациях: Premium, Prestige AWD и Premium AWD, а также в пяти цветах кузова. Комплектация Premium включает в себя турбированный 1,6-литровый двигатель с коробкой DCT, передний привод, адаптивный круиз-контроль, пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, панорамную крышу и 19-дюймовые диски.

Полноприводная версия EXEED LX значительно изменилась как снаружи, так и изнутри. Во внешнем облике появились акценты, указывающие на спортивный стиль модели.

Уровень комфорта в салоне также повысился: теперь здесь установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, электрорегулировкой, обогревом, вентиляцией и другими функциями. Еще лучше считывать всевозможную информацию поможет сдвоенный экран мультимедиа, фирменный мультируль позволит управлять не только самим автомобилем, но и рядом его функций, а превосходная аудиосистема усладит слух тех, кто любит ездить под музыку.

Для уверенного разгона до 100 км/ч предусмотрена роботизированная коробка передач Getrag 7DCT.

На новинку действует фирменная гарантия EXEED на 7 лет или 200 тыс. км пробега. Приобрести новый EXEED LX можно у официального дилера КЛЮЧАВТО Омск. Приезжайте на тест-драйв!

г. Омск, ул. 31-я Рабочая, 1а

ООО «ЕВРАЗИЯ ВОСТОК» ИНН 5501228904. Реклама.