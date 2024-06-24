Ребенку не вызвали скорую, в результате он попал в стационар.

Ребенку не вызвали скорую, в результате он попал в стационар.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову возбудить уголовное дело по факту травмирования школьника в Омске. Об инциденте рассказала мать мальчика в комментариях в социальной сети Следственного комитета.

Несчастный случай произошел в декабре прошлого года во время подготовки к празднованию Нового года. Сотрудница школы попросила 13-летнего ученика проверить работоспособность гирлянды, в результате мальчика ударило током.

– Работники образовательного учреждения скрыли инцидент, не вызвав пострадавшему скорую медицинскую помощь. Впоследствии мальчику потребовалось стационарное лечение, – сообщили в СК.

По словам матери мальчика, наказание за случившееся до сих пор никто не понес.