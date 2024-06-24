За это он отсудил почти миллионную компенсацию.

За это он отсудил почти миллионную компенсацию.

Житель Омска отсудил у стоматологической клиники «Элита» компенсацию морального вреда за недобросовестно выполненные медицинские процедуры. Она составила 943 тыс. рублей.

Как сообщает служба судебных приставов, ранее омич заключил со стоматологией договор на протезирование четырех зубов. Ему вылечили зубы и установили импланты. Через какое-то время произошел скол керамической облицовки на импланте. Исследования показали, что зубы в норме, но на всякий случай врач предложил мужчине произвести опущение нижних зубов с помощью накладок на зубы и брекетов, чтобы исправить прикус и избежать последствий неравномерной нагрузки на зубы.

После установки брекетов омич несколько дней не мог спать из-за постоянной боли в челюстях. Стоматолог заверила его, что скоро боль пройдет, однако этого не произошло, у пациента заболели еще и десны, появился хруст в челюсти. После этого исследования показали, что произошел перелом корней – пришлось удалить два зуба и один имплант.

Омич направил в клинику претензию об устранении последствий некачественной медицинской помощи, но ему не ответили. Тогда мужчина обратился в суд и выиграл дело.

Исполнительный документ о взыскании поступил в отдел судебных приставов по Советскому округу. Пристав уведомил руководство медицинской организации о необходимости исполнить возложенные судом обязательства и наложил арест на средства медицинского центра. Омичу выплатили компенсацию.