Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Губернатор Виталий Хоценко сообщил о начале работ по ремонту трассы Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован 7-километровый участок этой дороги, с 12 по 19 километр. Сейчас подрядная организация выполняет работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.
– Дорожники приступили к работам на трассе Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское. Обновляем участок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом Владимиром Путиным, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.
В рамках контракта подрядчик выполнит работы по укреплению основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, уложит два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепит обочины. В конце ремонтных работ будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.