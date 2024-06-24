К сфере деятельности учреждения добавилась организация праздников и массовых мероприятий. Это будут делать профессиональные артисты.
Дворец культуры «Сибиряк», подведомственный областному Минкульту, будет заниматься новой для себя деятельностью – в области исполнительских искусств. В структуре учреждения появилась дирекция праздников и массовых мероприятий, которая будет состоять из профессиональных артистов.
Соответствующие изменения предполагается внести в устав ДК, сообщают «Коммерческие вести». Дополнительными целями деятельности учреждения будут:
1. Формирование и удовлетворение потребностей населения Омской области в сценическом искусстве.
2. Осуществление культурно-просветительской деятельности путем приобщения населения Омской области к лучшим образцам отечественной и мировой кульутры и достижениям музыкального и исполнительского искусства.
Развитие профессионального мастерства творческих коллективов и артистов Омской области.