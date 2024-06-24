К обеим авариям привели неумелые действия юных водителей. Молодые люди госпитализированы.

К обеим авариям привели неумелые действия юных водителей. Молодые люди госпитализированы.

Сразу две дорожные аварии с подростками на мокиках произошли в Омской области в воскресенье, 23 июня. В 14:15 часов поступила информация о ДТП на 135 км Русско-Полянского тракта. По предварительным данным, 15-летний юноша, выполняя на мокике разворот от правой обочины, столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта». После столкновения парень был госпитализирован с полученными травмами.

Три часа спустя, в районе 17:30, подобный инцидент произошел в селе Золотая Нива Оконешниковского района. Еще один 15-летний подросток не справился с управлением и опрокинулся на мокике. Молодой человек сейчас находится в больнице.

По фактам обеих аварий проводятся проверки.