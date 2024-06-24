Омск-Информ
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·Общество

В регион пришла «адская» жара с ливнями.

Душную и влажную погоду прогнозируют омские синоптики на понедельник, 24 июня.

По данным специалистов, ночью ожидается до +16…+21 градусов, днем до +30…+35 градусов. Что касается осадков, то здесь тоже полный комплект: дожди, местами сильные, грозы, град. И, как полагается, ветер до 15-20 м/с.

Во вторник, 25 июня, в регионе сохранится зной.

·Общество

В регион пришла «адская» жара с ливнями.

Душную и влажную погоду прогнозируют омские синоптики на понедельник, 24 июня.

По данным специалистов, ночью ожидается до +16…+21 градусов, днем до +30…+35 градусов. Что касается осадков, то здесь тоже полный комплект: дожди, местами сильные, грозы, град. И, как полагается, ветер до 15-20 м/с.

Во вторник, 25 июня, в регионе сохранится зной.