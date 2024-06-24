Специалист «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков посоветовал снять с себя все металлические украшения и спрятать зонт.

Специалист «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков посоветовал снять с себя все металлические украшения и спрятать зонт.

Начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков назвал правила безопасности в период непогоды, которая сопровождается грозой и ударами молнии. По его словам, во время разгула стихии нельзя трогать все мокрое и железное.

- Не стойте на открытой местности, а также неподалеку от металлических сооружений и линий электропередачи. Вообще, трогать все мокрое, железное и электрическое – плохая идея, – сказал эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того Чуриков также посоветовал снять с себя металлические предметы и украшения и положить их в кожаную сумку или полиэтиленовый пакет. Привлечь молнию также может обычный зонт, поэтому на открытой местности тоже лучше обойтись без него.