Синоптики прогнозируют, а в МЧС предупреждают о штормовых ветрах и грозах.

Синоптики прогнозируют, а в МЧС предупреждают о штормовых ветрах и грозах.

Рабочая неделя в Омской области начнется с непогоды. Как предупредили в региональном МЧС, основываясь на прогнозах синоптиков, 24 и 25 июня 2024 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозе усиление ветра порывами 17–22 метра в секунду. Данная амплитуда по шкале Бофорта означает штормовой ветер.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций. При разгуле стихии лучше укрыться где-то в здании, чтобы избежать падения веток и конструкций зданий. При перепадах напряжения в квартире лучше обесточить все приборы.