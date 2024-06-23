До осени предстоит освоить более 50 млн рублей на обустройстве объектов в пяти округах города.

До осени предстоит освоить более 50 млн рублей на обустройстве объектов в пяти округах города.

На сайте госзакупок Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило о поиске подрядчиков для ремонта тротуаров, пешеходных дорожек и подходов к пешеходным переходам во всех пяти округах Омска.

В Кировском округе потратят 10,4 млн рублей на восстановление 27 объектов, в Октябрьском – 10,2 млн рублей на обустройство 35 объектов, в Ленинском округе выделены 10,1 млн рублей на 23 объекта, в Советском округе – 9,9 млн рублей на 16 объектов, в Центральном – 9,4 млн рублей на 13 объектов. Все работы необходимо выполнить до 30 августа текущего года.

Список тротуаров выглядит следующим образом.

Кировский округ

1. Тротуар между домами 26а и 24в по ул. Волгоградской

2. Тротуар между домом 7 по Лесному проезду и домом 9 к. 1 по ул. Дианова

3. Тротуар от дома 27/2 по ул. Крупской до БОУ «Лицей № 54» (ул. 70 лет Октября, 20/3)

4. Тротуар между домами 4 к. 1 и 6 по бул. Архитекторов

5. Тротуар от ООТ «Летное училище» вдоль дома 110 по ул. 12 Декабря

6. Поднятие уровня тротуара от ООТ «Березовая роща» на ул. Ватутина до пешеходного перехода

7. Тротуар между домами 7 и 7/1 по ул. Крупской до ул. Крупской

8. Тротуар от здания 7/1 по ул. Дианова до дома 7 по ул. Дианова

9. Тротуар от здания 7/2 по ул. Дианова до дома 7 по ул. Дианова

10. Тротуар вдоль домов 18 – 20 по ул. 70 лет Октября

11. Тротуар между домами 19 и 27 по ул. Перелета

12. Тротуар от ООТ «ПАТП № 8» до ул. Волгоградской

13. Тротуар от дома 2/7 по ул. Дмитриева вдоль дома 2/1 по ул. Дмитриева

14. Тротуар на ООТ «Магазин» по ул. Мельничной в сторону центра города

15. Тротуар от здания 1б по ул. Крупской до лестницы

16. Тротуар от дома 21 по ул. Лукашевича до микротерритории

17. Тротуар вблизи домов 2, 2/1 по ул. Дианова

18. Тротуар от дома 4 до дома 7 по ул. Стройплощадка, 111

19. Тротуар у ООТ «Проспект Комарова» на ул. Лукашевича

20. Тротуар вблизи дома 20/1 по ул. Рокоссовского и БОУ «СОШ № 144» (ул. Дианова, 18/2)

21.Тротуар от теплотрассы до ул. Мостоотряд

22. Подход к БОУ «Лицей № 137» (ул. Комарова, 27/3)

23. Тротуар вблизи БОУ «Детская школа искусств № 14» (ул. Комкова, 3г)

24. Тротуар по ул. 7-я Кировская, от ул. Семиреченской до ул. Южной (четная сторона)

25. Тротуар вдоль дома 7 по ул. 3-я Любинская

26. Подход к ООТ «Улица 5-я Кировская» по ул. 6-я Самарская

27. Подход к пешеходному переходу вблизи ООТ «Улица Авиагородок»

Октябрьский округ

1. Тротуар к домам 16, 16а по просп. Космический

2. Тротуар вдоль дома 1а по ул. Товстухо

3. Тротуар у дома 176 по ул. 18-й Военный городок

4. Тротуар от дома 13 по ул. 3-я Железнодорожная вдоль дома 15 по ул. 3-я Железнодорожная на пути следования к ООТ «Улица 3-я Железнодорожная»

5. Тротуар от КПП по ул. 16-й Военный городок вдоль домов 108, 59, 393, 56, 426 по ул. 16-й Военный городок

6. Тротуар от дома 40а до дома 38б по пер. Камерный (вдоль дороги)

7. Тротуар вдоль дома 11 по ул. 3-я Железнодорожная

8. Тротуар и спуск к КТОС «Парковый», от дороги по ул. 20 лет РККА к дому 222 по ул. 20 лет РККА

9. Тротуар между домами 40а и 16а по переулку Камерный

10. Тротуар вдоль проезжей части между домами 11 и 13 по ул. 3-я Железнодорожная

11. Тротуар – подход к спортивной площадке между домами 1 и 4 по ул. Индустриальная от существующего тротуара

12. Тротуар от дома 105 по просп. Космический к пешеходному переходу

13. Тротуар от дома 6а по ул. Олимпийская к дому 3а по ул. Олимпийская

14. Тротуар по ул. 17-я Рабочая, в границах улиц 1-я Железнодорожная – Кирова

15. Тротуар от дома 4 по ул. Индустриальная к существующему тротуару у дома 2 по просп. Космический

16. Тротуар между домами 1 и 3 по ул. Олимпийская

17. Тротуар от дома 9 по ул. 5-я Кордная до проезда к дому 11б по ул. 5-я Кордная

18. Тротуар вблизи дома 39 по ул. Масленникова до ул. 6-я Линия

19. Тротуар между домами 17 и 19 по ул. Крутогорская

20. Тротуар с торца дома 62/1 к строению 63/1 по ул. 3-я Молодёжная

21. Тротуары по ул. Свободы к домам 17 и 19/2 по ул. Харьковская

22. Тротуар между домами 18 и 20 по ул. 3-я Кордная

23. Тротуар от виадука (ул. 16-й Военный городок) до ул. Орловского

24. Тротуар от дома 408 по ул. 16-й Военный городок в сторону дома 21 по ул. Братская до проезжей части

25. Пешеходная дорожка за домом 59 по ул. 3-я Молодёжная

26. Тротуар от угла дома 59 по просп. Космический

27. Пешеходная дорожка от торца дома 1 по ул. Романенко до существующего тротуара по ул. Романенко

28. Дорожка от 2-го подъезда дома 177 по ул. Масленникова

29. Тротуар к дому 33 по просп. Космический

30. Тротуар вдоль дома 11 по ул. 5-я Кордная

31. Тротуар у домов 3 и 5 по просп. Космический (поднятие уровня)

32. Подходы к пешеходному переходу по ул. Силина при въезде в мкр. Крутая Горка

33. Подход к ООТ (вблизи ул. Окружная дорога, 3)

34. Подход к пешеходному переходу по ул. 3-я Транспортная вблизи пересечения с ул. Панфилова

35. Подход к пешеходному переходу вблизи дома 83 по ул. 5-я Рабочая

Ленинский округ

1. Тротуар в пос. Карьер, от ул. Цветочная до ул. Воровского, с обустройством поручней

2. Тротуар по ул. Владимира Тытаря (нечетная сторона), от ул. Машиностроительная до ул. 1-йя Путевая

3. Тротуары по ул. Семашко (нечетная сторона), от ул. 4-я Марьяновская до ул. 8-я Марьяновская, далее по ул. 8-я Марьяновская до ул. 1-я Трамвайная

4. Тротуар по ул. Литовская, от ул. Таллинская до ул. 2-я Красной Звезды

5. Тротуар по ул. Таллинская, от ул. 19-я Марьяновская до ул. Литовская

6. Тротуар по ул. Лекальная, от ул. 2-я Путевая до ул. Машиностроительная

7. Тротуар по ул. Гашека (четная сторона), от ООТ «Универсам» до дома 8/3 по ул. Гашека

8. Тротуар от дома 4 по ул. Крылова до дома 44 по ул. Иртышская Набережная

9. Тротуар от дома 10 по ул. Труда до дома 9 по ул. Стальского

10. Тротуар от мкр. «Созвездие» до дома 28 по ул. 2-я Трамвайная

11. Тротуар вблизи здания 26 по ул. Гашека

12. Тротуар вблизи здания 54 по ул. Серова

13. Тротуар вблизи дома 7 по ул. Труда

14. Подход к пешеходному переходу на пересечении улиц А. Маркова – В. Иванова

15. Подход к ООТ «Пос. Южный» вблизи здания 6а по ул. Машиностроительная

16. Тротуар от дома 13/1 по ул. 6-я Станционная до ул. Молодогвардейская

17. Тротуар по ул. М. Леонова, от ул. 8-я Комсомольская до ул. 7-я Комсомольская, и далее до ул. Пугачева

18. Тротуар по ул. Новокирпичная, на участке от ул. 3-я Путевая.

19. Подход к новому пешеходному переходу по ул. 1-я Красной Звезды в районе пересечения с ул. Воровского

20. Тротуар по ул. Серова, от проезда вблизи здания 19/3 по ул. Серова в направлении к зданию 19/1 по ул. Серова

21. Подходы к новому пешеходному переходу на пересечении улиц Гашека – Машиностроительная

22. Подход к пешеходным переходам на дороге к СНТ «Заря» вблизи здания 53 по ул. 1-я Красной Звезды

23. Подход к пешеходному переходу на пересечении просп. Сибирского – ул. Гашека, 1

Советский округ

1. Тротуар вдоль домов 15 – 19 по ул. Нефтезаводская

2. Тротуар вблизи здания 47 по ул. Бородина

3. Тротуар от ул. Тварковского до ул. Пригородная

4. Тротуар по ул. Мамина-Сибиряка

5. Тротуар от дома 6 до здания 2 по ул. 2-я Поселковая

6. Тротуар у домов 6/1 – 6в по ул. Химиков

7. Тротуар от дома 7 до дома 3 по ул. Никифорова

8. Тротуар от дома 28 по ул. Заозерная до ул. Бородина

9. Тротуар вдоль от дома 18а до дома 16 по ул. 22 Апреля

10. Подходы к пешеходному переходу вблизи БОУ «СОШ № 106» (ул. Бархатовой, 6г)

11. Подходы к пешеходным переходам на пересечении улиц 22 Апреля – Энергетиков

12. Тротуар по ул. СибНИИСХоз

13. Подход к пешеходному переходу вблизи дома 26 по ул. Андрианова

14. Подход к пешеходному переходу на проезде вдоль домов 66, 66а по ул. Энергетиков

15. Подходы к пешеходным переходам ул. Сиреневая – ул. Спортивная – ул. Первомайская

16. Тротуары на подходах к пешеходному переходу по ул. Энтузиастов в районе строения 69 по ул. Энергетиков

Центральный округ

1. Пешеходная дорожка вдоль дома 27г по ул. Багратиона

2. Тротуар по ул. 2-я Барнаульская, от дома 13 по ул. 2-я Барнаульская до ул. 22-го Партсъезда

3. Тротуар по ул. Багратиона, от дома 29д по ул. Багратиона до дома 28 по ул. 21-я Амурская

4. Тротуар по ул. Пирогова, вдоль домов 132, 134а по ул. Лермонтова

5. Тротуар у дома 19д по ул. Волочаевская

6. Тротуар по ул. 2-я Барнаульская, от ул. Багратиона вдоль домов 92, 82а, 88 по ул. Багратиона

7. Тротуар по ул. Подгорная под мостом «Фрунзенский» вблизи ООТ «ДОСААФ» (ул. Подгорная)

8. Тротуар от конечной ООТ «Онкодиспансер» вдоль ограждения диспансера в сторону пешеходного перехода к жилым домам по ул. Стороженко

9. Тротуар вдоль дома 46 по ул. Богдана Хмельницкого

10. Тротуар от ООТ «Конечная мкр. Амурский-2» до знака «Пешеходный переход» со стороны СНТ «Ромашка» (центральный вход)

11. Подход к пешеходному переходу ул. Декабристов – ул. Мартынова

12 .Тротуар вдоль здания 18 по ул. Тарская (Арбитражный суд Омской области)

13. Подход к пешеходному переходу вблизи здания 195 по ул. 10 лет Октября.