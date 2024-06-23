Омск-Информ
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·Происшествия

6-летний мальчик доставлен в больницу.

Сегодня в 13 часов 20 минут стало известно об аварии в районе городка Водников в Омске.  

Предварительно установлено, что 61-летняя омичка на «Тойоте Рав» двигалась по проезжей части вдоль жилых многоэтажек. И не заметила, как наехала на 6-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Дошкольника доставили в больницу. Проводится проверка.

·Происшествия

6-летний мальчик доставлен в больницу.

Сегодня в 13 часов 20 минут стало известно об аварии в районе городка Водников в Омске.  

Предварительно установлено, что 61-летняя омичка на «Тойоте Рав» двигалась по проезжей части вдоль жилых многоэтажек. И не заметила, как наехала на 6-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Дошкольника доставили в больницу. Проводится проверка.