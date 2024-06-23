Автолюбительнице помогли подоспевшие полицейские.

Автолюбительнице помогли подоспевшие полицейские.

Омские полицейские Канат Нуртазин и Еркебай Альсеитов помогли попавшей в беду автолюбительнице. Они ехали на вызов в парк Победы и заметили припаркованный на обочине «Хаммер». Их насторожил протяжный звуковой сигнал, доносящийся из салона. Полицейские сразу же проверили, все ли в порядке с водителем.

Оказалось, что 37-летняя Наталья почувствовала себя плохо и даже не смогла объяснить, что с ней происходит. Тогда стражи порядка помогли омичке выйти из машины, дали воды, после чего вызывали скорую медицинскую помощь. И передали сыну.

Чуть позже Наталью осмотрели врачи, оказали помощь и отпустили домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А на следующий день омичка приехала в батальон полиции, где служат Канат и Еркебай, и лично их поблагодарила.