Омск-Информ
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·Происшествия

За медицинской помощью обратились 6- и 8-летние мальчики, а также 10-летняя девочка.

Вчера, 22 июня, около в 13.00 стало известно об аварии с районе Старозагородной рощи в Омске.

Предварительно установлено, что  37-летий водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хонда Шатл». В результате ДТП медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «Хонды»: двум мальчикам, 6 и 8 лет, и 10-летней девочке. Проводится проверка.

·Происшествия

За медицинской помощью обратились 6- и 8-летние мальчики, а также 10-летняя девочка.

Вчера, 22 июня, около в 13.00 стало известно об аварии с районе Старозагородной рощи в Омске.

Предварительно установлено, что  37-летий водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хонда Шатл». В результате ДТП медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «Хонды»: двум мальчикам, 6 и 8 лет, и 10-летней девочке. Проводится проверка.