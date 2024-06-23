Снизить риск развития рака молочной железы способны физическая активность и правильное питание.
Онколог Владимир Асташов назвал три фактора, снижающие риск развития рака молочной железы. Женщинам стоит отказаться от вредных привычек, уделив внимание своему питанию, регулярно заниматься физической активностью и отказаться от бюстгальтеров с косточками.
– Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо – желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, – цитирует врача «Газета.RU».
Что касается спорта, то наиболее полезны плавание, катание на велосипеде, волейбол – они укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови в ней. Также Асташов рекомендовал не носить бюстгальтеры с косточками, либо выбирать наименее травмирующий и не сдавливающий грудь.